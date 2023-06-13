Так, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА.

Традиционно ракеты были выпущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - сообщили в КМВА.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

В то же время пришли трагические новости из Кривого Рога.

Там в результате ракетной атаки есть погибшие и раненые.

"Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые", - заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Сети уже появились страшные кадры с места атаки. Под вражеский удар попала многоэтажка. Квартиры мирных украинцев превратились в факелы.

Тем временем воздушная тревога снова распространяется по Украине.

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Стало известно о важных нюансах перед новой битвой за Бахмут.

Также сообщалось, что ситуация в руссийской армии ухудшилась.

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