Ультиматум мужчина озвучил на странице «Нефтегаз Украины» в Facebook, пишет Politeka.net.

По словам потребителя, показания даются некорректно, но решить проблему нет возможности.

«В городе Днепре ГАЗСЕТИ ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ, переходишь на сайт, указаны адреса и контакты, так и написано: можете обратиться, или позвонить по телефону. Когда звонишь, то попадаешь на НАФТОГАЗ, на вопросы по поводу некорректных показов, говорят надо только ехать лично. Я сдаю в «Нефтегаз» показания, что-то не так, кто-то напутал, а ехать нужно потребителю. Неужели это секретная организация, что даже телефоны указать невозможно?», - возмущается потребитель на странице «Нафтогаза».

Мужчина попросил указать корректные телефоны, чтобы люди могли не ехать, а решить этот вопрос дистанционно.

«Вам деньги хочешь заплатить, а Вы держите в секрете телефон ГАЗСЕТЕЙ, где на их сайте, указаны телефоны Нафтогаза... Напишите, пожалуйста, действенный номер телефона ГАЗСЕТЬ. Еще одну жалобу, уже третью оставляю, может так как-то решится вопрос, и не придется ехать? Да ехать никто и не будет, пишу в этом месяце в последний раз. Платить не буду, возможно, в следующем месяце, введутся корректные показы и решится мой вопрос», - кипятится возмущенный потребитель газа.

В «Нафтогазе», реагируя на жалобу, традиционно сообщили, что расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

«Мы, как поставщик газа, не имеем возможности самостоятельно осуществлять корректировку объема полученного от оператора ГРМ или самостоятельно вести начисление объема. Поэтому, в случае, если начисления объема некорректны, то для их корректировки рекомендуем обратиться именно к Оператору ГРМ…», - говорится в ответе «Нафтогаза».

Также газоснабжающая компания обнародовала контакты, по которым мужчина может решить свой вопрос.

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