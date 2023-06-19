За прошедшие сутки россияне нанесли 59 авиационных ударов и совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск и населенным пунктам.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и школа.

Также сообщается, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - произошло 24 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Харьковской области.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар возде Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел.

Тем временем также стало известно, что ночью над Одесчиной силы ПВО сбили четыре "Калибра".

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