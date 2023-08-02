После массовых ракетных ударов, уничтожения критической инфраструктуры и нагрузки на энергосистемы Украины, многие граждане вынуждены были экономить и учиться более рационально использовать воду.

Советуем украинцам воспользоваться рядом практических советов, чтобы снизить свои платежи за водоснабжение и эффективнее использовать этот важный ресурс.

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Установка водосберегающих смесителей и душевых головок является одним из способов сократить расход воды в бытовых условиях.

Стоит также обратить внимание на экономную сантехнику. Важно также проверять наличие утечек и незамедлительно их устранять. Даже незначительные подтеки могут привести к значительному увеличению счетов за воду.

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Рационально также будет установить индивидуальный счетчик. Следует установить два, как на горячую воду, так и на холодную – из-за разной температуры воды.

Использование дождевой воды для полива сада или мойки автомобиля также является полезным советом. Сбор воды в специальные резервуары во время дождей позволяет экономить питьевую воду для подобных задач.

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Сознательное использование воды в быту также играет важную роль в снижении платежей. Привычка закрывать краны при выполнении бытовых задач, таких как мытье посуды или чистка зубов, поможет существенно сократить расход воды.

Стоит не забывать об экологическом аспекте и важной помощи для страны. Экономия потребления воды помогает снизить давление на системы, в том числе чтобы не использовать столько электричества. В данный момент работы по восстановлению разрушенных станцый до сих пор идут.

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