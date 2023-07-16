Цены на ряд товаров ожидается значительно вырастут из-за введения новых тарифов на электроэнергию. Повышение тарифов, вступившее в силу в июне, приведет к увеличению стоимости определенных товаров и услуг.
Согласно решению Национальной комиссии, цены на распределение электроэнергии поднимутся на 24-50% в период с июня по декабрь. Более того, с 1 июля будет введено новое ценообразование на электроэнергию для предприятий с ценовыми ограничениями на высшем уровне.
Перечень тарифов на электроэнергию, установленных с 1 июля:
- В часы минимальной нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) тариф составляет 2 000 гривен за мегаватт-час.
- В часы максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00) тариф составляет 4 000 гривен за мегаватт-час.
После 1 июля вводятся новые максимальные тарифы:
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- Для часов минимальной нагрузки: 2 706,63 гривны за мегаватт-час.
- Для часов максимальной нагрузки: 5 413,26 гривны за мегаватт-час.
Эксперты прогнозируют, что повышение тарифов приведет к росту цен на широкий спектр товаров и услуг. Для большинства потребительских товаров ожидается увеличение стоимости до 5%. Однако, в некоторых отраслях, в зависимости от вида продукции или услуг, цены могут подняться даже на 15%.
Наиболее затронутыми будут товары, производство которых требует высокого энергопотребления. К таким товарам относятся, например, хлебобулочные изделия, молокопродукты и швейная продукция. Покупатели столкнутся с необходимостью адаптироваться к новым условиям и возможному увеличению затрат на эти товары.
В свете этих изменений, потребителям придется более внимательно следить за развитием событий и бюджетировать свои расходы, учитывая возможное подорожание товаров и услуг в результате введения новых тарифов на электроэнергию.
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