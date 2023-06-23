От сокрушительных ударов воинов пылает вражеская техника, позиции, склады боеприпасов и, конечно, базы, пишет Politeka.net.
Так, во временно оккупированном Геническе в Херсонской области перестала существовать база росгвардии.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВС Украины Петр Олещук.
«База росгвардии в Геническом... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!...», - заверил Олещук, подчеркнув, что украинские патриоты продолжают уничтожать врага и держать небо.
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Тем временем российские «военкоры» также подтверждают, что ракетные удары ВСУ по расположению окупантов в Скадовске и Геническом достигают цели. Среди оккупантов в результате этих ударов есть убитые и раненые.
(Осторожно, присутствует ненормативная лексика)
Добавим, что в Минобороны Украины намекнули на новые адские «сюрпризы для оккупантов», отметив, что на сегодняшний день украинские войска во время наступления задействовали не весь свой потенциал.
В Минобороны подчеркивают, что ситуация развивается по плану, и не нужно ожидать, что наступление – это что-то быстрое.
"Действительно, у нас еще основные события впереди. И главный удар еще впереди. Действительно, часть резервов - это поэтапные вещи - будет задействована позже", - сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
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Оккупанты нанесли очередной страшный удар по Херсону – погибли мирные жители.
Также сообщалось, что удар по мосту в Чонгаре создал множество проблем для оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что побуждает Путина устроить теракт на ЗАЭС.