Украинские защитники шаг за шагом, метр за метром освобождают родную землю от российского оккупанта.

От сокрушительных ударов воинов пылает вражеская техника, позиции, склады боеприпасов и, конечно, базы, пишет Politeka.net.

Так, во временно оккупированном Геническе в Херсонской области перестала существовать база росгвардии.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВС Украины Петр Олещук.

«База росгвардии в Геническом... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!...», - заверил Олещук, подчеркнув, что украинские патриоты продолжают уничтожать врага и держать небо.

Тем временем российские «военкоры» также подтверждают, что ракетные удары ВСУ по расположению окупантов в Скадовске и Геническом достигают цели. Среди оккупантов в результате этих ударов есть убитые и раненые.

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Добавим, что в Минобороны Украины намекнули на новые адские «сюрпризы для оккупантов», отметив, что на сегодняшний день украинские войска во время наступления задействовали не весь свой потенциал.

В Минобороны подчеркивают, что ситуация развивается по плану, и не нужно ожидать, что наступление – это что-то быстрое.

"Действительно, у нас еще основные события впереди. И главный удар еще впереди. Действительно, часть резервов - это поэтапные вещи - будет задействована позже", - сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Оккупанты нанесли очередной страшный удар по Херсону – погибли мирные жители.

Также сообщалось, что удар по мосту в Чонгаре создал множество проблем для оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что побуждает Путина устроить теракт на ЗАЭС.