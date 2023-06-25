В последние несколько месяцев доллар наличными существенно снизился. На данный момент обменный курс колеблется в пределах 36,6-37,3 гривен за доллар. Это практически соответствует официальному курсу. Ситуация на рынке характеризуется избытком предложения валюты по сравнению с спросом. Такая стабильность курса валюты вызывает определенное спокойствие среди населения.

Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что у людей складывается мнение о том, что сбережения лучше оставить в гривне и не конвертировать их в доллары. Кроме того, из-за ограничений на вывод долларов, потребность в валюте снизилась, и банки могут ограничивать принятие купюр.

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства "Глобус Банка", прогнозирует, что ситуация на рынке наличной валюты в июле будет зависеть от нескольких факторов. Одним из них является позиция Национального банка Украины (НБУ) относительно "уравнивания" курсов валют на основе официального курса. Если НБУ сократит учетную ставку, это может сигнализировать о доверии к экономике и возможной либерализации валютного рынка Украины.

Другим фактором является увеличение привлекательности долгосрочных депозитов в гривне и иностранной валюте. Вместе с тем, объемы макрофинансовой помощи от западных партнеров и развитие внутренней экономической деятельности также могут повлиять на рынок валюты.

Согласно прогнозу экспертов, курс наличной валюты в июле будет оставаться стабильным, но с небольшой тенденцией к укреплению гривны. Ожидается, что новый валютный коридор составит 36,7-37,7 гривен за доллар и 40-41,5 гривен за евро, снижаясь к официальному курсу.

Источник: 24tv.ua

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