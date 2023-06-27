Для эффективной экономии при стирке существует несколько важных правил, которые могут помочь вам сэкономить как энергию, так и деньги. Ведение правильного выбора режима стирки, предварительная сортировка белья и оптимальное использование времени - это ключевые аспекты, которые стоит учесть.

Например, не следует использовать экспресс-режим для всех типов тканей, так как он может потреблять больше энергии. Издание Porady Interia предоставляет несколько ценных советов для экономной стирки.

Один из способов сэкономить - выбрать правильное время для стирки. Оказывается, что самый низкий спрос на электроэнергию приходится на период с позднего вечера до раннего утра (с 22:00 до 06:00). Однако стоит учитывать, что если вы живете в многоквартирном доме с плохой звукоизоляцией, то не все ваши соседи будут рады слышать шум от работающей стиральной машины во время их отдыха.

Сортировка белья и правильное заполнение барабана также имеют большое значение. Рекомендуется отделять различные типы тканей и обратить внимание на указания производителя, которые указаны на этикетках. Существует мнение, что максимальное заполнение барабана позволит сэкономить время и избежать запуска машины дважды. Однако переполненный барабан может негативно сказаться на работе устройства и увеличить риск поломки. Перед стиркой убедитесь, что в барабане достаточно свободного места.

Выбор подходящего режима стирки также играет важную роль. Обратите внимание на информацию на этикетках одежды и рекомендации производителя. Они могут предложить оптимальные настройки для стирки различных типов тканей. Кроме того, правильный выбор температуры имеет значение. Чем ниже температура, тем меньше затраты на энергию. Также рекомендуется выбирать режим "эко", который предлагается на многих современных стиральных машинах.

Этот режим потребляет наименьшее количество энергии и воды, что позволяет значительно сократить расходы в долгосрочной перспективе.

Источник: Обозреватель

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