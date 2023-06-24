Эксперт объяснил, что Путин может объявить настоящую войну "вагнеровцам", однако с этим могут возникнуть проблемы.

События последних суток, в частности военный мятеж Пригожина, пошатнул путинский режим, в Москве творится хаос, а ведь колона "вагнеровцев" еще не начала ничего делать в самой столице. У Путина есть только один вариант – объявить войну Пригожину, однако, тут есть нюанс – воевать с ним некому.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал экс-депутат Госдумы рф, российский оппозиционер Геннадий Гудков.

По его словам, за Пригожиным всегда стоял Путин, он получал от диктатора преференции и был доверенным лицом. Однако теперь все поменялось. И если еще в начале этого "вагнеровского" движения Путин мог попытаться договориться с Пригожиным, то теперь уже поздно, и остановить это движение не так-то просто. Поэтому у Путина один вариант – объявить войну Пригожину. Однако, тут есть нюанс – воевать с ним некому.

"Нет никакой информации, Кремль в растерянности. Они находятся в состоянии растерянности, шока и не знают, что делать. Что они, сейчас армию будут снимать, чтобы подавить мятеж Пригожина? Сколько нужно снять, 100 тысяч с фронта, чтобы подавить 25 или там 30 тысяч. Вопрос чисел. Ладно, вот у Пригожина пусть 20 тысяч, но отчаянных ребят, где каждый способен сражаться за троих. Значит нужно там 100 тысяч. А где вы возьмете? Боевых, а не вот этих вот сц*кунов. С Украины снимать, с фронта? Там ВСУ ждут не дождутся", - говорит Гудков.

По его словам, у Путина сейчас некого бросить на подавление бунта Пригожина. Поэтому в Кремле сейчас царит полная растерянность и физически нет никакой инсайдерской информации, ее просто не существует.

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