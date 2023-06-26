Удалось эвакуировать 24 человека, пишет Politeka.net.
«К сожалению, пять человек погибли. Искренние соболезнования», - сообщили в ГСЧС Украины.
Среди погибших – молодые супруги. Страшное известие сообщили на странице клуба исторической реконструкции Рарог.
"Друзья. К сожалению, должны сообщить, что Данил Куриленко и его жена Юля Петрова погибли вчера. В их квартиру попала часть ракеты. Сегодня их тела были идентифицированы…», - говорится в сообщении.
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Прощание состоится во вторник.
Друзья вспоминают Данилу и Юлию как замечательную пару, добрых и искренних людей:
«Очень гармоничная пара. Тяжелая потеря. Пусть светлая память о них всегда оставит то, что не может унести даже смерть – силу большой любви. Вы всегда будете в наших сердцах",
«Яркая была пара. Всегда в нашем сердце»,
«Сердце разрывается, большая потеря… сочувствую друзьям и семье»,
«Светлая память замечательным людям...», «Такие молоденькие, еще жить и жить... пусть отдыхают с миром, вечная память».
Напомним, 24 июня, ночью в Киеве в результате попадания обломков вражеской ракеты в 25-этажное здание в Соломенском районе произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания с возгораниями отдельными ячейками по этажам.
Сначала было известно о трех погибших. К сожалению, потом выяснилось о гибели Данилы и Юлии.
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