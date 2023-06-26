Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, пострадавшем от атаки российских окупантов.

Удалось эвакуировать 24 человека, пишет Politeka.net.

«К сожалению, пять человек погибли. Искренние соболезнования», - сообщили в ГСЧС Украины.

Среди погибших – молодые супруги. Страшное известие сообщили на странице клуба исторической реконструкции Рарог.

"Друзья. К сожалению, должны сообщить, что Данил Куриленко и его жена Юля Петрова погибли вчера. В их квартиру попала часть ракеты. Сегодня их тела были идентифицированы…», - говорится в сообщении.

Прощание состоится во вторник.

Друзья вспоминают Данилу и Юлию как замечательную пару, добрых и искренних людей:

«Очень гармоничная пара. Тяжелая потеря. Пусть светлая память о них всегда оставит то, что не может унести даже смерть – силу большой любви. Вы всегда будете в наших сердцах",

«Яркая была пара. Всегда в нашем сердце»,

«Сердце разрывается, большая потеря… сочувствую друзьям и семье»,

«Светлая память замечательным людям...», «Такие молоденькие, еще жить и жить... пусть отдыхают с миром, вечная память».

Напомним, 24 июня, ночью в Киеве в результате попадания обломков вражеской ракеты в 25-этажное здание в Соломенском районе произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания с возгораниями отдельными ячейками по этажам.

Сначала было известно о трех погибших. К сожалению, потом выяснилось о гибели Данилы и Юлии.

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