Один из основателей группы «Вопли Видоплясова» Александр Пипа объяснил, что дроны – это оружие будущего, в будущем ими будут воевать геймеры или искусственный интеллект.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает музыкант, у него есть диплом инженера электронной техники, хотя не очень большой специалист в области электроники, но умеет паять. Поэтому, продолжает гость программы, когда он увидел призыв на фейсбуке для всех, кто умеет паять, приобщаться и помогать делать устройства для уничтожения оккупантов, сразу согласился.

«Ясно, к чему идет прогресс, все двигается. В войнах будущего будут воевать исключительно дронами, радиоуправляемыми танками и роботами-солдатами, а руководить ими будут геймеры или искусственный интеллект. И вот сейчас мы как раз находимся на переходном этапе, поэтому сейчас в войне очень большую роль играют именно эти дроны», – объясняет Александр Пипа.

По его словам, есть промышленные дроны, такие, как США используют для разведки над Черным морем, это один конец спектра, а другой – дроны, которыми управляют люди в очках виртуальной реальности, то есть они видят то, что видят дроны, и могут их направлять. Как отмечает музыкант, этому достаточно долго надо учиться, но пилоты учатся, едут на фронт и этими дронами помогают уничтожать оккупантов, к тому же их сейчас производят все энтузиасты, все, кто может.

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