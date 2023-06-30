Любимец публики и обладатель "Оскара" Алан Аркин умер на 89 году жизни.

Популярный американский актер Алан Аркин ушел из жизни 29 июня. Случилось это в семейном особняке в городе Карлсбаде, штат Калифорния. На момент смерти легендарному актеру было 89 лет.

Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи актера.

"Наш отец был уникально талантливым от природы, как художником, так и человеком. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, его обожали, и его будет очень не хватать", - говорится в совместном заявлении сыновей актера Мэтью и Энтони.

Свою карьеру Алан Аркин начинал в 1960-х годах на Бродвее, и уже за один из первых спектаклей получил премию "Тони". В 1966 году за роль лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" актер получил "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар".

Алан Аркин все же стал обладателем кинопремии "Оскар", статуэтку он получил за роль в фильме "Маленькая мисс Счастье". Все свою жизнь Алан Аркин провел на сцене, и на экранах. Он славился своим характерным остроумием и чувством юмора, однако, это не мешало ему играть драматические и трагически роли.

Среди других известных работ Аркина – сериал "Метод Комински", фильмы "Эдвард Руки-ножницы", "Операция Арго", "Гаттака", "Уйти красиво" и другие.

Последние новости Украины:

Напомним, Тело нашли в собственном доме: внезапно оборвалась жизнь популярного актера.

Как сообщала Politeka, Оборвалась жизнь печально известного актера: появились подробности трагедии.

Также Politeka писала, что Оборвалась жизнь скандально известного актера: врачи оказались бессильны.