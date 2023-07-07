На днях Марк Цукерберг и его компания Meta презентовали пользователям новую соцсеть под названием Threads. Соцсеть уже окрестили "убийцей" Twitter, который не так давно прибрал к рукам Илон Маск. Об этом сообщает издание Business Insider.

Новая соцсеть Threads от Meta – это приложение, которое пока что доступно исключительно пользователям Instagram – это единственный способ авторизоваться. Также юзерам дали возможность автоматически подписаться на весь список своих "друзей" в Instagram.

Суть соцсети в том, что это по аналогу Twitter приложение для текстовых сообщений. Однако в Threads от Meta в отличие от Twitter есть возможность писать более длинные текстовые сообщения (500 символов против 280 в Twitter). Кроме того, каждая публикация может включать ссылки, фото и видео продолжительностью до пяти минут – а это вдвое больше, чем у главного конкурента. Западные обозреватели уже назвали соцсеть Threads от Meta "убийцей" Twitter.

Примечательно, что за первые сутки соцсеть Threads от Meta собрала уже более 50 миллионов пользователей, и их количество продолжает стремительно расти. И это не удивительно, как отмечают эксперты, ведь с момента покупки Twitter Илоном Маском, там серьезно поменялась политика относительно пользователей и контента, а также появились ограничения, которые не по душе юзерам.

К слову, о недовольных пользователях. Украинцам новая соцсеть Threads от Meta не зашла, так как там продолжилась политика игнорирования войны в Украине, как в Facebook и Instagram. Как говорят: войны нет, а бан есть. Пользователей могут заблокировать за упоминания "Азова", за плохие слова о русских и публикацию кадров ударов россиян по мирным украинцам.

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