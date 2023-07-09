На днях появилась информация, что США решили поставлять в Украину кассетные боеприпасы. Об этом уже заявлено официально, хотя есть информация о том, что этот вид оружия уже ранее поставлялся в Украину. Однако теперь об этом заговорили уже официально, хотя ранее опасались реакции со стороны России.

Об этом в эфире "Фабрики Новостей" рассказал российский оппозиционер Марк Фейгин.

По его словам, использование кассетных боеприпасов не конвенционально для ряда стран. Так, например, в Европе они запрещены, тогда, как в США, России и некоторых странах их используют. На этом фоне и продолжались дискуссии относительно поставки таких боеприпасов Украине.

"Была такая дискуссия, но она разрешилась тем, что Украина их получит. Опять же, почему получит? Потому что против нее применяют кассетные боеприпасы. Если бы не применяла Россия, то и вопрос бы не стоял, применять или не применять. Ну так вы это, обратитесь к России, чтобы она их не применяла на территории Украины, тогда и, наверное, проблемы не будет", - говорит Марк Фейгин.

Как считает оппозиционер, на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе, будут обсуждаться именно вопросы поставки в Украину и других вооружений, в частности, и истребителей, и дальнобойных ракет. По мнению Фейгина, таким образом хотят "подсластить пилюлю" за то, что не будет официального приглашения Украины в НАТО. Но это лучшее, чего можно было бы добиться за вычетом того, что не будет именно приглашения в Альянс.

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