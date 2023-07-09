Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online рассказал, что на Южном направлении есть две локации, на которых ВСУ проводят формирующие операции.

"Они уже затянулись. Вообще-то формирующие операции проводятся в течение полутора-двух недель, а мы уже второй месяц их проводим из-за того, что за полгода россияне отстроили систему укреплений. Я бы не сказал, что она там сверхумная или сверх какая-то великая, просто там очень большие поля минные и достаточное количество артиллерии. Потому проводим в районе Орехова формирующие операции и продолжаем те же операции в районе Времевского выступа. Там уже где-то срезали половину этого выступа, еще где-то столько же осталось до основания, а это уже последняя линия обороны российской в районе Старомлыновки", — заявил Роман Свитан.

По словам эксперта, если мы будем пробивать фронт в этом месте, то дальше открывается два направления, это уже так называемый оперативный простор — можно идти в сторону Бердянска, в сторону Мариуполя, или же между ними, в зависимости от замысла главкома Валерия Залужного.

"И в ближайшее время открывается уже у нас Херсонское направление. То есть левый берег уже подсыхает, наша разведка уже на левом берегу, у нас достаточно хорошие катера, бронекатера, на которых наша разведка на левый берег высаживается в режиме задач разведки, доразведки, корректировки огня артиллерийского и подготовки плацдармов для форсирования. Форсирование будет не раньше, чем полностью подсохнет левый берег, чтобы можно было двигаться тяжелой техникой", — добавил Роман Свитан.

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