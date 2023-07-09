Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online объяснил, как сейчас развивается ситуация вокрг Бахмута.

"Бахмут россияне не собирают сдавать. На данный момент не видно, чтобы они его именно сдавали или даже уходили. Пытаются ротироваться. Вот как раз ротации мы пресекаем. Россияне под Бахмут перебросили несколько полков дополнительных, сняли их Запорожского и Херсонского направлений. Потому для них Бахмут — это один из приоритетных на данный момент плацдармов.

Их Пригожин завел в этот информационный мешок, из которого они сейчас вырваться просто не могут, потому что если они уйдут с Бахмута, который брали героически последний год ценой десятков тысяч жизней российских, пусть даже сидельцев, но это все-таки российские заключенные, то им будет большой удар. Потому Бахмут они точно сдавать не будут, они там будут погибать и пытаться остановить продвижение наших войск", — заявил Роман Свитан.

Эксперт добавил, что пока мы подошли к Бахмуту по высотам — с Севера в районе Берховки заняли господствующие высоты и с Юга в районе Клещеевки.

"То есть контроль Бахмута у нас не полный, у нас так называемый оперативный контроль — это контроль входа-выхода в город-из города, их перемещения по городу с помощью артиллерии, с помощью наших БПЛА. То есть мы видим любое перемещение врага и уничтожаем их с помощью дальней арты, дальностью 25 километров достаточно, с двух высот севера и юга для того, чтобы перекрыть весь город. Но уходить россияне оттуда не собираются", — добавил Роман Свитан.

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