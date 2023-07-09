Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал о передаче Украине кассетных боеприпасов от США. Специалист высказал свое мнение в комментарии на канале "Сейчас".
Как отметил специалист, кассетный боеприпас - это оружие массового поражение. Один снаряд может покрыть большую площадь и нанести огромный урон не только военным, но и гражданским, ведь рассыпается на множество маленьких боеприпасов. Именно поэтому некоторые страны выступили против передачи Украине таких снарядов. При этом ожидается, что оружие силы обороны получат уже в ближайшее время.
"Как быстро эти снаряды могут быть у нас? Там говорят о снарядах и даже возможно об авиационных бомбах. Но пока идет речь о снарядах для артиллерии, а именно РСЗО. Я думаю, что очень быстро, первые поставки могут быть сегодня. Сколько транспортному самолету лететь из США в Польшу? Дальше уже автомобильными путями или железнодорожными можно их передать и они очень быстро окажутся на линии фронта. Пусть это будет не день, но два-три дня и все", - сообщил эксперт и добавил, что срок поставки может затянуться до недели, но по одной причине - из-за бумажной волокиты.
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