Военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что происходит в Крыму. Об этом специалист рассказал на канале "Сейчас".

"Они вернулись к риторике 14-го года, снова нас называют нацистами, но как говорил Черчилль, следующие фашисты будут себя называть антифашистами. Вот они так и делают. Началась истерика в СМИ, что они будут там стоять до последнего, а это значит, что когда начинается истерика там где планируются боевые действия, то это значит, что не все у них хорошо. Они понимают, что им не удержать полуостров и что рано или поздно им нужно будет освобождать его. Или самостоятельно убегут или мы их заставим. Какие там будут фортификационные сооружения? Даже на южном берегу Крыма они строят сооружения против нашего морского десанта, а у нас даже десантных кораблей нет", - рассказал эксперт.

При этом специалист добавил, что вообще не факт, что ВСУ будет по суше заходить в Крым, если перерезать перерезать поставки из материковой части России через Мелитополь, то Крым окажется в окружении, когда сили обороны будут на азовском побережье. У оккупантов в этот момент останется возможность снабжать через Крымский мост или по морю. Поэтому благодаря атакам дальнобойным оружием россияне быстро поймут, что у них нет шансов.

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