Военный эксперт Олег Жданов сообщил, какая ситуация на Бахмутском направлении. Об этом эксперт рассказал на "Фабрике новостей".

"Ситуация складывается из двух противоположных направлений, ведь на одном оперативном направлении мы наблюдаем качели. С одной стороны противник пытается атаковать в направлении населенного пункта Хромово, а с другой стороны на всем остальном оперативном направлении наши войска контратакуют противника, имеют успех и развивают его. То есть, на северо-западной окраине города Бахмут они не оставляют попытки атаки наших позиций. Мы держим там оборону, отбиваем все атаки, линия фронта там стоит очень давно", - сообщил специалист.

Эксперт добавил, что ВСУ тем временем в районе Берховки и Клещеевки идет вперед. Таким образом во время контрнаступления сил обороны Украины удалось вернуть территорий больше, чем оккупанты за 10 месяцев своих атак. Интересно, что благодаря занятым высотам ВСУ теперь могут расположить там артиллерию и наносить удары по Бахмуту.

"И с этого момента можно считать, что российские войска в Бахмуте находятся в оперативном окружении. Мы берем под огневой контроль нашей артиллерией основную трассу снабжения Бахмутского гарнизона", - подытожил эксперт.

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