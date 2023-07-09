"Идет сильная заруба": россияне перебросили дополнительные силы, ситуация под Бахмутом снова обостряется

Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона «Айдар» Евгений Дикий объяснил, что сейчас происходит в Бахмуте.

"Дело в том, что с военной точки зрения им было бы сейчас разумно уже его оставить, им надо было бы отступить, отдать нам Бахмут обратно, но с политической точки зрения взятие Артемовска, как она его называют, это единственный победный у них элемент за весь прошлый год. До Артемовска они последний раз взяли Лисичанск, это был июль прошлого года, и вот за весь период после того они взяли один Бахмут.

Если брать вместе убитых и раненых, они там потеряли не менее 100 000 человек, из них убиты не менее 20 000 — это я назвал как раз наиболее консервативную и наиболее осторожную оценку. И теперь этот Артемовск стал одним из элементов их пропаганды, и сейчас прямо нам его отдать, после того как они 10 месяцев его штурмовали, и вот после этого подержать его в руках два месяца и вернуть нам — для их пропаганды это неприемлемо. Поэтому они туда сейчас перебрасывают очень много резервов и тем самым обнажают те участки фронта, которые нам гораздо интереснее", — заявил военный.

Евгений Дикий подчеркнул, что сейчас продолжаются очень ожесточенные бои под Клещеевкой, где мы имеем серьезные успехи, но накануне туда россияне перебросили большие резервы.

"Там сейчас идет сильная заруба. А под Берховкой пока наши успехи меньше. Мы там тоже продвигаемся, но все же господствующие высоты еще не взяли. Под Клещеевкой мы как раз контролируем господствующие высоты, с которых можно далеко простреливать. Если мы все же дожимаем и высоты под Клещиевкой, и высоты в районе Берховки, даже там не так нужны сами эти населенные пункты, нужны господствующие высоты вокруг них, то в таком случае просто весь Бахмут становится простреливаемым нами, причем простреливаемым прицельно", - добавил эксперт.

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