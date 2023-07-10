Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал о ситуации на Купянском направлении.

По его словам, на данном направлении противник сосредоточил силы и средства из состава, пожалуй, наиболее боеспособного своего военного округа – Западного. Очевидно, что командование противника рассматривает данное направление как достаточно удобное для нанесения внезапного мощного удара в рамках стратегической оборонной операции "на Юго-Западном ТВД".

Ближайшей задачей оккупантов на северном фланге Купянского направления Машовец считает прорыв обороны передовых подразделений ВСУ на участке Ивановка - Кисловка и с последующей задачей - продвинуться к рубежу Песчаное - Табаевка и таким образом способствовать наступлению подразделений по дирекции Ольшаны - Петропавловка, непосредственно на Купянск.

На южном фланге Купянского направления на данный момент силы и средства противника заняты атаками в районе с.Новоселовское. Судя по всему, с целью создать благоприятные условия для дальнейшего наступления в сторону с.Стельмаховка.

"Показательно, что противником, насколько я понимаю, в рамках подготовки к "летнему наступлению ВСУ", между г.Сватово и с.Троицким была оборудована полоса обороны, протянувшаяся по рубежу Троицкое - Покровское - Нижняя Дуванка - Сватово, вдоль его главной коммуникации технического обеспечения (МТО), и сразу - рокадой. А именно, по дороге Т-1312 (она же Р-66). Именно по этому пути сейчас осуществляется основной объем снабжения предметами МТО для нужд российских войск, сосредоточенных на Купянском направлении", — добавил Константин Машовец.

Последние новости Украины:

Раскрыты новые сроки контрнаступления: на что намекает Буданов и когда ВСУ очистят Крым.

Украинцам объяснили, что происходит в Авдеевке и есть ли угроза окружения ВСУ.

Трагически закончились поиски двух девочек, которые отправились вместе отдыхать.