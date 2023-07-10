По словам российского блогера, социолога и публициста Игоря Эйдмана, настроения в обществе можно описать двумя словами – «изображая нормальность».
«Приехал друг из Питера, рассказал, как там дела. Люди стараются уговорить себя, что "всё нормально", а война их не касается. Главный аргумент - деньги можно зарабатывать и есть, где потратить. Они уверены, что ничего страшного с ними не произойдет и не понимают, что их страна приближается к катастрофе», - рассказал Эйдман в своем телеграм-канале.
Также эксперт добавил, что у большинства нет ни военно-патриотического энтузиазма, ни чувства отвественности за агрессию против Украины.
«Война воспринимается как явление природы - зачем-то началось и как-то сама собой пройдёт, всё со временем рассосётся, забудется и простится», - говорит Эйдман.
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Эксперт также высказал уверенность, что россия приближайется к катастрофе и непонимание населением происходящего их не спасет.
«Блаженный идиотизм и нравственная глухота российских обывателей не спасет их от приближающейся катастрофы», - уверен Эйдман.
Добавим, ранее стали известны результаты социологического опроса компании Russian Field. Согласно ему, больше трети россиян, 35 процентов, отменили бы решение о вторжении российских войск в Украину, принятое Путиным 24 февраля прошлого года, если бы у них была такая возможность.
доля тех, кто «не отменял бы» решение вторгнуться в Украину, впервые упала ниже половины от числа опрошенных, составив сорок девять процентов.
При этом издание The Moscow Times отмечало, что для подобных настроений это рекордный показатель: в первые месяцы войны против решения воевать с Украиной выступали от 26 до 28 процентов респондентов, в декабре прошлого года – 33 процента.
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