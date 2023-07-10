Эксперт рассказал, какие на самом деле царят настроения среди жителей россии, которая ведет захватническую войну против Украины.

По словам российского блогера, социолога и публициста Игоря Эйдмана, настроения в обществе можно описать двумя словами – «изображая нормальность».

«Приехал друг из Питера, рассказал, как там дела. Люди стараются уговорить себя, что "всё нормально", а война их не касается. Главный аргумент - деньги можно зарабатывать и есть, где потратить. Они уверены, что ничего страшного с ними не произойдет и не понимают, что их страна приближается к катастрофе», - рассказал Эйдман в своем телеграм-канале.

Также эксперт добавил, что у большинства нет ни военно-патриотического энтузиазма, ни чувства отвественности за агрессию против Украины.

«Война воспринимается как явление природы - зачем-то началось и как-то сама собой пройдёт, всё со временем рассосётся, забудется и простится», - говорит Эйдман.

Эксперт также высказал уверенность, что россия приближайется к катастрофе и непонимание населением происходящего их не спасет.

«Блаженный идиотизм и нравственная глухота российских обывателей не спасет их от приближающейся катастрофы», - уверен Эйдман.

Добавим, ранее стали известны результаты социологического опроса компании Russian Field. Согласно ему, больше трети россиян, 35 процентов, отменили бы решение о вторжении российских войск в Украину, принятое Путиным 24 февраля прошлого года, если бы у них была такая возможность.

доля тех, кто «не отменял бы» решение вторгнуться в Украину, впервые упала ниже половины от числа опрошенных, составив сорок девять процентов.

При этом издание The Moscow Times отмечало, что для подобных настроений это рекордный показатель: в первые месяцы войны против решения воевать с Украиной выступали от 26 до 28 процентов респондентов, в декабре прошлого года – 33 процента.

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