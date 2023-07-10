Российские захватчики и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

За сутки, как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, произошло около 30 боевых столкновений.

Также сообщается, что на одном из полигонов восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с вооруженными силами российской федерации.

«Среди новобранцев есть лица из числа бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом», - сообщили в Генштабе.

Также известно, что большинство из этих россиян уже обратились в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою отправку в районы боевых действий на территории Украины.

Добавим, на Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

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Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасности с Купянского направления.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне перебросили дополнительные силы, ситуация под Бахмутом снова обостряется.