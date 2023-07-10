"К сожалению, это касается и нас": украинцам раскрыли печальную новость о наступлении на Бахмут

Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона «Айдар» Евгений Дикий объяснил, даст ли возвращение Бахмуту какие-либо перспективы для дальнейшего продвижения ВСУ.

"Как раз нет. Вспомните, сколько мы держали Бахмут и сколько до того перед ним проходила линия столкновения. Мы просто вернемся на ту линию столкновения, которая была до того, как они Бахмут взяли. Вообще в рамках этой индустриальной агломерации Донбасса очень сложно наступать, это, собственно, почувствовали на себе россияне весь прошлый год, именно эту агломерацию они проходили черепашьим темпом, но, к сожалению, это касается и нас на обратном движении. То есть агломерация Донбасса очень неудобна для любых наступательных действий, а вот именно оборону там держать очень удобно: там есть где закопаться, есть чем прикрыться. Поэтому я думаю, что все-таки основные наступательные действия будут разворачиваться не там", - заявил военный.

Евгений Дикий также прокомментировал российские наступления на Купянско-Лиманском направлении.

"Они уже попробовали одно контрнаступление на Лиман — и оно было отбито. Сейчас они готовят контрнаступление на Купянск, это уже совершенно очевидно по концентрации их сил, где они расположены. И да, они знают, что у них пока нет сил на какие-то серьезные натупательные действия. Они знают, что им не светит ни выйти на реку Оскол, ни взять Купянск, но для них крайне важно, вот так же, как только что мы радовались, что они под Бахмут перебрасывают свои резервы, вот для них очень важно туда на север оттащить наши резервы с Запорожского фронта. На Лимане им это не удалось, их наступление удалось отразить исключительно теми силами, которые там уже стояли, никто туда никакого подкрепления не перебрасывал, не понадобилось. Ну вот теперь они пробуют дубль два под Купянском", - добавил эксперт.

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Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасности с Купянского направления.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне перебросили дополнительные силы, ситуация под Бахмутом снова обостряется.