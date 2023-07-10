Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

"Там они держатся довольно крепко. Что происходит в Бахмуте и что в стратегическом контексте надо понимать? Сложился так называемый парадокс Бахмута — это уже такая военно-историческая сущность, которую придется исследовать. В чем этот парадок заключается: когда мы сражались за Бахмут, мы имели достаточно большую и мощную городскую застройку, россияне все это превратили в щебень и практически не имеют, за что цепляться, а господствующие высоты вокруг принадлежат нам. Следовательно, это такой очень хороший и качественный тир для нас", — заявил Петр Черник.

По словам военного эксперта, этот парадокс Бахмута может быть началом каскадного обвала фронта, но есть одно очень серьезное условие.

"Нужно, чтобы мы этот контингент уничтожили, то есть взяли его в полное оперативное окружение, а еще лучше, если бы несколько тысяч россиян таки были взяты в плен. Такое пленение такого большого контингента действительно могло бы надломить их моральный дух. Но никоим образом нельзя недооценивать нашего противника. Московиты имеют очень специфический менталитет, они готовы умирать за родину, за путина, за величие, за империю и еще черт знает за что - это такая историческая действительность", - добавил Петр Черник.

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