Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что июль со стороны росийских оккупантов пока подозрительно тихий, и отсутствие интенсивных ракетных атак и налетов беспилотников — тревожный знак.

"До тревожного тихий июль... Не хочу нагнетать, но за окном 10 июля, а российские оккупанты, после майской и июньской ракетной лихорадки, явно снизили интенсивность ударов и налётов в июле. Например, за 10 дней июня РОВ выпустили 76 ракет и 43 дрона-камикадзе. В свою очередь, за первую треть июля выпущено всего 13 КРМБ "Калибр"", — пишет эксперт.

Также военный обозреватель отметил, что в последний раз авиационные ракеты Х-101/555 оккупантами запускались 24 июня.

"Всё наводит на мысль, что россия вполне могла сейчас перейти на режим накопления БК, который истощился за 2 месяца ударов. Напомню, что в предыдущий раз россияне взяли паузу обстрелов почти на полтора месяца, с 9 марта по 28 апреля, после чего развернули регулярные обстрелы ограниченным БК. А потому, в этой тишине есть и тревожность. Ведь с 24 июня только Х-101/555 могли изготовить около 30 ед. Могли?", — добавил Александр Коваленко.

Но оккупанты не прекращают терроризировать мирное население. Так, во прифронтовом Орехове россияне ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале. Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 людей госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

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