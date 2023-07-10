Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" рассказал, как кассетные боеприпасы позволят нам поднять уровень уничтожения личного состава и, самое главное, повреждения техники противника.

"Речь идет о снаряде М864, который имеет 72 субэлемента в себе. Каждый элемент имеет где-то 200 г взрывчатки. Мы понимаем, что такая взрывчатка не уничтожит полноценный танк, но очень хорошо его повредит. Представляем футбольное поле, где замаскировано какое-то определенное количество техники: попасть полноценным тяжелым снарядом очень тяжело, а если и попадаем таким, как "Экскалибур", то "Экскалибур" стоит от 120 до 170 тысяч долларов за один снаряд. А этот кассетный снаряд намного дешевле, армия США имеет на складах более 400 000 таких снарядов. И, следовательно, когда это все засевается в такой плоскости, эти элементы проникают практически везде", — заявил Петр Черник.

Эксперт добавил, что поврежденную технику россиянам придется эвакуировать, а на это нужно затратить и моторесурс, и человеческий ресурс.

"А в части подрыва, то российские кассетные боеприпасы не разрываются до 40%, а американский уровень неразрыва в пределах 1,5%. Учитывая, что с минными полями мы будем испытывать проблемы на десятилетия вперед, а сейчас надо уничтожить как можно больше рашистов, это очень серьезный шаг вперед. Но помним, это не то оружие, которое меняет ход войны, только улучшает истребление противника, это еще один крепкий кирпич в здании нашей победы", — подчеркнул Петр Черник.

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