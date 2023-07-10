Страшную новость сообщили в Минэнерго, пишет Politeka.net.

«В результате трагедии, произошедшей на ТЭС в Донецкой области 7 июля, к сожалению, возросло число погибших. Всего погибли три работника станции», - говорится в сообщении.

После завершения поисково-спасательных работ найдены тела машинистов-обходчиков Тамаша Ивана Васильевича и Писарева Ивана Григорьевича, которых до сих пор считали пропавшими без вести.

Напомним, трагедия произошла 7 июля. В тот страшный день крыша котлорубинного цеха Кураховской ТЭС рухнула.

Сначала было известно об одном погибшем и трех раненых.

В ДТЭК также сообщили, что количество погибших в результате обрушения перекрытия на прифронтовой Кураховской ТЭС возросло.

«Поисковые работы пострадавших энергетиков завершены. К величайшему сожалению, оба работника, которые были под завалами, найдены без признаков жизни. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших…», - говорится в сообщении.

Двое работников, которые были травмированы, получили медицинскую помощь и находятся дома на больничном. Их жизни, как заверили в ДТЭК, ничего не угрожает.

«Еще один травмированный работник находится в медицинском учреждении Днепра, где ему уже сделали своевременную операцию…», - также рассказали в ДТЭК.

Ликвидация последствий обрушения продолжается.

Ранее в ДТЭК подчеркнули, что причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются. По предварительным данным, трагедия могла быть обусловлена ​​многочисленными обстрелами предприятия с начала полномасштабного вторжения.

«Кураховская ТЭС на протяжении полутора лет войны испытывала неоднократные вражеские атаки и имеет значительные повреждения оборудования и конструкций. В мае этого года станция два раза садилась «на ноль» из-за обстрелов России», - рассказали в ДТЭК.