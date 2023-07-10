Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" рассказал об успехах украинских защитников на Юге.

"Действительно, у нас есть неплохие продвижения по Южному направлению, и феномен заключается в том, что меньшая армия по численности наступает на большую армию, чем подорван главный военный постулат, что наступающая сторона должна иметь преимущество в 3-5 раз, и что она всегда терпит больше потерь. Нет, не несем. Противник терпит колоссальные повреждения и техники, и личного состава.

На мой взгляд, главная тактика, избранная на сегодняшний день, логистически-огневой удавки, то есть выбивание их боекомплектов вглубь территории, себя оправдывает. Как говорил американский шестизвездный генерал Джон Першинг, пехота выигрывает битвы, а логистика выигрывает войну, и вот в этой части мы нащупали самую болезненную точку противника. Но все же многочисленные потенциалы несоизмеримы. Помним, что 140-миллионная нация напала на 35 млн нацию, и нам еще предстоит сделать много тяжелой работы", — заявил Петр Черник.

Эксперт также рассказал, как изменилась ситуация на фронте после ухода вагнеровцев.

"Если быть объективным, то вагнеровцы действительно были самой боеспособной частью московского имперализма, я именно так выражаюсь, потому что официально к армии они не принадлежали, и все же они продвинулись на 95% на Бахмутском направлении. То есть это действительно была достаточно серьезная корпоративная сила и, как ни странно, они имели свою, пусть криминальную специфическую, но идеологию. И то, что их где-то заменили мобилизованными или частично регулярными, это скорее нам в плюс, а не в минус", — добавил Петр Черник.

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