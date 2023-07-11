Политолог Руслан Бортник прокомментировал атаку на Крымский мост и то, что Россия решила признаться в этом. Об этом эксперт рассказал в эфире Politeka Online.

"Мне кажется, что таким образом Россия просто поддерживает высокий уровень мобилизованности своего общества. Но эта ракета С-200, может быть Украина действительно модернизировала этот комплекс ПВО дальнего действия, также как Россия модернизировала С-300 и обстреливает ими длительное время. Особенно это происходит в Харьковской и Запорожской областях. Возможно, мы тоже достигли такой модернизации. В принципе дальность работы этого комплекса позволяет и на 160-200 километров. Чтобы было понятно, небо над Минском мы можем потенциально контролировать при помощи этого комплекса", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что такие комплексы в Украине есть собственные, а также нам передавали их в качестве помощи от Польши. Поэтому такое давление на Крым и Крымский мост - это еще один вариант войны. Именно такое положение вещей позволит закончить войну. Когда Украина выйдет на административную границу с Крымом и разместит там свое оружие, чтобы взять под огневой контроль полуостров, это может вынудить Путина пойти на переговоры на плохих для него условиях.

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