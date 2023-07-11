В этот раз военный эксперт Олег Жданов провел анализ ключевых событий, произошедших в Украине и мире 9 июля. В своем обзоре он осветил наиболее значимые события и представил свою оценку их влияния и последствий. По словам эксперта, в некоторых населенных пунктах оккупанты особенно усиливают давление.

«Оккупанты усиливают давление на населенный пункт Новоселовка и станцию Куземовка. По предварительным данным, они могли перейти железную дорогу в районе тех населенных пунктов. Возможно, они имели частичный успех в районе этих мест. Также оккупанты пытались в Веселово, Донецкой области, прорвать оборону наших ребят.

А бои у Клещеевки продолжаются, Берховка еще не полностью наша, там находятся подразделения оккупантов. Но надеемся, что мы скоро закрепимся, в том числе и в Яковлевке. Они несут потери, откатываются на исходные позиции, а потом пытаются атаковать» - делится Жданов.

По словам Жданова также, ситуация складывается из двух противоположных направлений, ведь на одном оперативном направлении мы наблюдаем качели. С одной стороны противник пытается атаковать в направлении населенного пункта Хромово, а с другой стороны на всем остальном оперативном направлении наши войска контратакуют противника, имеют успех и развивают его.

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