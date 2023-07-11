Согласно высказанным угрозам Медведева о возможных ударах по нашим атомным электростанциям, можно предположить, что рф может готовить провокацию, в которой снова планируют попытаться обвинить украинцев.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала выразил свои опасения относительно этой ситуации, предупреждая, что провокация может произойти во время саммита НАТО.

Он отметил, что уже наблюдается подготовка к провокациям в районе атомных станций, как российских, так и украинских. Также он указал на возможность большой провокации в районе Крымского моста, где движение ограничено, и скапливается большое количество гражданских лиц, которые могут использоваться как "живой щит".

Однако такая ситуация может стать почвой для провокации, поскольку удар по мосту или по людям будет воспринят как атака на мирное население, что затем будет подано в Совет Безопасности ООН как террористический акт.

"Уже видно, что готовятся какие-то провокации на атомных станциях, российских или украинских. Совершат что-то в стиле того, как они путина к власти приводили" - делится эксперт.

Эксперт добавил, что ВСУ тем временем в районе Берховки и Клещеевки идет вперед. Таким образом во время контрнаступления сил обороны Украины удалось вернуть территорий больше, чем оккупанты за 10 месяцев своих атак.

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