Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный эксперт, сообщил о сложной обстановке на Лиманском направлении, где враг активно наступает. Он отметил, что российские силы сосредоточили свои основные силы и стратегические резервы, включая танковую бригаду, и сейчас применяют их в боевых действиях.
На северном фланге Бахмута противник отступил с западной части Берховки. Украинские вооруженные силы проводят обход этой точки, однако сталкиваются с обстрелом со стороны врага с трех сторон.
Силы обороны Украины на Бердянском направлении переходят к контратаке, используя отступающего противника в качестве опоры. В то же время, в районе Пятихаток в Запорожской области происходит ротация военных сил, где новые войска вступают в бой.
"Имеем успехи, но говорить сразу о взятии конкретных точек рано, ведем наступление дальше, продвигаемся" - делится Жданов.
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Также эксперт информировал, ситуация складывается из двух противоположных направлений, ведь на одном оперативном направлении мы наблюдаем качели. С одной стороны противник пытается атаковать в направлении населенного пункта Хромово, а с другой стороны на всем остальном оперативном направлении наши войска контратакуют противника, имеют успех и развивают его.
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