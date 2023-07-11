О подробностях и последствиях атаки, как пишет Politeka.net, сообщили в КМВА и полиции Киевщины.
Так же, как и в начале июля противник применил баражирующие боеприпасы «Shahed».
"Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из краснодарского края России", - рассказали в КМВА.
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Как сообщается, все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.
В свою очередь, полиция Киевщины показала кадры, на которых можно увидеть последствия ночной атаки.
Обломки вражеских дронов были обнаружены в одном из населённых пунктов области.
«В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила», - рассказали в полиции Киевской области.
К счастью, люди не пострадали. На месте сейчас работают экстренные службы и полиция.
В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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