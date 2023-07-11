Под утро российские оккупанты уже второй раз за этот месяц атаковали Киев с воздуха.

О подробностях и последствиях атаки, как пишет Politeka.net, сообщили в КМВА и полиции Киевщины.

Так же, как и в начале июля противник применил баражирующие боеприпасы «Shahed».

"Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из краснодарского края России", - рассказали в КМВА.

Как сообщается, все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

В свою очередь, полиция Киевщины показала кадры, на которых можно увидеть последствия ночной атаки.

Обломки вражеских дронов были обнаружены в одном из населённых пунктов области.

«В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила», - рассказали в полиции Киевской области.

К счастью, люди не пострадали. На месте сейчас работают экстренные службы и полиция.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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