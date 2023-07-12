Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный эксперт, рассказал, что возможно российское военное руководство перебросило подразделения войск Кадырова, известных как "Ахмат", с Марьинского направления на Бахмутское направление. Однако он уверен, что эти подразделения не представляют серьезной угрозы для украинских сил обороны.

Жданов отмечает, что переброска подразделений служит скорее для усиления существующей группировки, но не привнесет значительных изменений или усиления в атакующие действия противника.

Эксперт отмечает, что оккупанты представляют угрозу только в том смысле, что увеличивают численность сил на данном направлении.

"Ну я не думаю, что они принесут какое-то свежее веяние или большое усиление атакующих действий противника" - делится эксперт. Он предполагает, что появятся новые видеоролики и публикации в социальных сетях, демонстрирующие боевые действия этих подразделений.

Также сообщаелся, на северном фланге Бахмута противник отступил с западной части Берховки. Украинские вооруженные силы проводят обход этой точки, однако сталкиваются с обстрелом со стороны врага с трех сторон.

Силы обороны Украины на Бердянском направлении переходят к контратаке, используя отступающего противника в качестве опоры.

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