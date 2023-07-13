Офицер ЦАХАЛа в отставке Григорий Тамар прокомментировал передачу кассетных боеприпасов Украине. Об этом специалист высказался в эфире Politeka Online.

"Вы знаете, артиллерийские боеприпасы на войне такая штука, сколько не дай - их все равно будет мало. От у артиллеристов спроси, снарядов вам хватает, они никогда вам не скажут достаточно. Их всегда не будет хватать, ну потому что артиллерия - это бог войны еще с наполеоновских времен. И наличие кассетных боеприпасов, если вам их предоставят - это будет прекрасно и очень вам поможет. Сказать, что это то что изменит ситуацию на фронте принципиально - вряд-ли. Вот если бы ATACMS бы получили несколько тысяч ракет, вот это бы действительно очень сильно изменило правила игры", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что кассетные боеприпасы хороши будут для некоторых тактических задач. Они смогут помочь во время контрбатарейной борьбы особенно в те моменты, когда враг не успел окопаться. Также будут лучше уничтожаться сами оккупанты, так как боеприпас рассчитан на живую силу противника. Не стоит забывать и технике с легкой броней, которую такие снаряды смогут уничтожить.

Последние новости Украины:

Напомним, на карту поставлена военная репутация: ВСУ обозначили сроки конца войны, эксперт раскрыл детали

А еще Politeka писала, что приходится наступать: эксперт рассказал, воспользовались ли ВСУ ситуацией в рф

Также Politeka сообщала, кто первый сожжет свои резервы: военный эксперт рассказал о текущих планах контрнаступления



