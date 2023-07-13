Третий день подряд оккупанты атакуют Киев баражирующими боеприпасами «Shahed», пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА.

«Этой ночью была массирована атака иранских дронов. БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка враждебных целей», - отметили в КМВА.

В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы падения обломков, повреждения жилых домов.

На данный момент известно о двух травмированных в Дарницком р-не: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (оскольчатые ранения), они госпитализированы в больницу.

В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек.

В свою очередь в ГСЧС Украины сообщили подробности о последствиях вражеской атаки.

Так, по одному из адресов спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, по данному адресу был спасен и выведен на безопасное расстояние 1 человек.

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. На месте были обнаружены двое пострадавших с осколкими ранениями, они госпитализированы.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном недействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар пожарные оперативно ликвидировали.

Кроме того, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

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