Как сообщил Митрополит православной церкви Украины Евстратий Заря, остановилось сердце клирика Белоцерковской епархии протоиерея Сергея Ковальчука, пишет Politeka.net.

По его словам, это произошло из-за онкологического заболевания.

«С грустью извещаем об упокоении вследствие ракового заболевания клирика Белоцерковской епархии протоиерея Сергея Ковальчука. Выражаем соболезнование семье и прихожанам и просим молиться о покое души отца Сергея. Вечная память и Царство Небесное», - написал на своей странице Евстратий Заря.

Прихожане ПЦУ откликнулись на сообщение Евстратия Зари словами сочувствия:

«Царства небесного и вечный покой»,

«Со святыми упокой Христе душу усопшего слуги Твоего отца Сергия»,

«Царство Небесное! Аминь!»,

«Вечная память! ».

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