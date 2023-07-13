Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал, за какое время Украина должна победить. Об этом специалист сообщил в эфире Politeka Online.
"Я вам расшифрую, что означают слова Байдена. Он сказал, что у меня в следующем году президентская гонка и у меня в следующем году юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне. И вот там Украину я и приму, потому что она мне нужна будет. Это решение мне нужно для того, чтобы меня переизбрали в США. Вот это на таком уровне все рассчитывается, будете смеятся, но из-за этого", - рассказал эксперт в комментарии.
Эксперт добавил, что летом следующего года Украина получит в 10 раз больше вооружений, чем сегодня. Потому что в сентябре 2024 года Байдену нужна будет победа Украины. Сейчас президенту США она не нужна, так как сейчас еще слишком рано для этого и никто не вспомнит о данном достижении через год.
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Также долгое противостояние России и Украины выгодно Китаю. Им было бы хорошо, чтобы война длилась еще 5-10 лет и Украина истощала российскую армию и экономику все это время. Китай в этом случае заботиться только об одном - чтобы президент России не нажал на ядерную кнопку в этом противостоянии.
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