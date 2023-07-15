Военный аналитик Агиль Рустамзаде в эфире "Горизонта событый" прокомментировал новую стратегию украинской армии, направленную на истощение живой силы и артиллерии рф.

"Контрбатарейная борьба ведется с первого дня войны, но дело в ее результатах. Дело в том, что реальную эффективную контрбатарейную борьбу украинская армия начала осуществлять где-то 6-7-8 месяцев назад, когда у нее доставки были радаров контрбатарейной борьбы, в необходимом количестве стали подходить и американские системы.

Дело в том, что изначально российская армия имела недостатки, которые мешают ей выполнять эффективную контрбатарейную борьбу. Это связано с тактико-техническими характеристиками контрбатарейных радаров, радаров артиллерийской разведки российского производства. Они не имеют тех хороших тактико-технических данных, которые позволяют точно вычислять местонахождение артиллерийской пушки, которая производит обстрел в этот момент", — заявил эксперт.

Кроме этого, по его словам, для контрбатарейной борьбы очень хорошую эффективность показали дроны, на что российская армия до определенного времени не обращала внимания.

"Обе стороны учатся воевать. Как бы почувствовав ту слабинку, на которую можно воздействовать на своего противника, украинская армия стала бороться за свою эффективность контрбатарейной борьбы. К этому их заставил, конечно, снарядный голод в том числе", — добавил Агиль Рустамзаде.

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