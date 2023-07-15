Военный аналитик Агиль Рустамзаде в эфире "Горизонта событый" прокомментировал новую стратегию украинской армии, направленную на истощение живой силы и артиллерии рф.
"Контрбатарейная борьба ведется с первого дня войны, но дело в ее результатах. Дело в том, что реальную эффективную контрбатарейную борьбу украинская армия начала осуществлять где-то 6-7-8 месяцев назад, когда у нее доставки были радаров контрбатарейной борьбы, в необходимом количестве стали подходить и американские системы.
Дело в том, что изначально российская армия имела недостатки, которые мешают ей выполнять эффективную контрбатарейную борьбу. Это связано с тактико-техническими характеристиками контрбатарейных радаров, радаров артиллерийской разведки российского производства. Они не имеют тех хороших тактико-технических данных, которые позволяют точно вычислять местонахождение артиллерийской пушки, которая производит обстрел в этот момент", — заявил эксперт.
Кроме этого, по его словам, для контрбатарейной борьбы очень хорошую эффективность показали дроны, на что российская армия до определенного времени не обращала внимания.
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"Обе стороны учатся воевать. Как бы почувствовав ту слабинку, на которую можно воздействовать на своего противника, украинская армия стала бороться за свою эффективность контрбатарейной борьбы. К этому их заставил, конечно, снарядный голод в том числе", — добавил Агиль Рустамзаде.
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