Военный аналитик Агиль Рустамзаде в эфире "Горизонта событый" рассказал, как развиваются события в рф после мятежа пригожина, и почему путин не наказал ни главаря "вагнера", ни шойгу с герасимовым. По мнению эксперта, у путина уже нет сил для принятия жестких решений.

"На начало войны в Украине не все башни кремля, не все значимые фигуры в россии это одобрили, и когда он (путин - ред.) начинает терпеть неудачи, люди, которые этому противились, становятся сильнее, и путину будет все сложнее сшивать эту страну. Вы правы абсолютно, трещина началась с мятежа пригожина, и мы все увидели, что у путина нет возможности забетонировать эти трещины, и эти трещины расширяются. Мы зашли в труднопрогнозируемый период, сколько нужно будет времени, чтобы трещина стала расширяться до той степени, чтобы угрожать целости всей конструкции политической элиты российской федерации", — заявил эксперт.

По его словам, после мятежа пригожина очень трудно спрогнозировать как военные, как политические, так и экономические процессы в россии.

"Я вам даже скажу больше, возможно, политические процессы выстрелят раньше военной победы Украины. Поэтому это не только вопрос военной аналитики, чем, когда и на каких условиях закончится эта война", — добавил Агиль Рустамзаде.

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