Военный аналитик Агиль Рустамзаде в эфире "Горизонта событый" рассказал, как развиваются события в рф после мятежа пригожина, и почему путин не наказал ни главаря "вагнера", ни шойгу с герасимовым. По мнению эксперта, у путина уже нет сил для принятия жестких решений.
"На начало войны в Украине не все башни кремля, не все значимые фигуры в россии это одобрили, и когда он (путин - ред.) начинает терпеть неудачи, люди, которые этому противились, становятся сильнее, и путину будет все сложнее сшивать эту страну. Вы правы абсолютно, трещина началась с мятежа пригожина, и мы все увидели, что у путина нет возможности забетонировать эти трещины, и эти трещины расширяются. Мы зашли в труднопрогнозируемый период, сколько нужно будет времени, чтобы трещина стала расширяться до той степени, чтобы угрожать целости всей конструкции политической элиты российской федерации", — заявил эксперт.
По его словам, после мятежа пригожина очень трудно спрогнозировать как военные, как политические, так и экономические процессы в россии.
"Я вам даже скажу больше, возможно, политические процессы выстрелят раньше военной победы Украины. Поэтому это не только вопрос военной аналитики, чем, когда и на каких условиях закончится эта война", — добавил Агиль Рустамзаде.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
В России начался бунт, войска массово снимутся с фронта: "Мы наблюдаем продолжение..."
Война затянется, названо на сколько лет: "Это надо понимать"
Взрыв прогремел на атомном заводе в рф, более сотни человек срочно доставили в больницу: подробности ЧП
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Последние новости Украины:
Напомним, россияне пустили в бой новое коварное оружие, раскрыта тактика врага.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об угрозе с Лиманского направления: пока Залужного отвлекают на Юге.
Также Politeka писала, что раскрыты точки фронта, где у ВСУ есть шанс на прорыв.