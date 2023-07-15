Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online объяснил, как отсутствие наемников пригожинской ЧВК "Вагнера" повлияет на ситуацию на фронте.

"Я скажу, что повлияет, несущественно, но повлияет. Потому что они могли выполнить поставленную задачу, вне зависимости от условий ее выполнения. Такого подразделения сегодня на линии фронта в российских войсках нет. Мы это видим на примере Бахмута, туда стянули элиту российской армии, но воздушно-десантные войска и парашютно-десантный полк против наших батальонов штурмовой бригады ничего сделать не могут", — заявил эксперт.

По его словам, такая ситуация сложилась в Клещеевке. И даже в Берховке регулярные российские войска нас чуть-чуть приостановили, но не остановили совсем.

"Сегодня нет такого, что, видите, пригожин все-таки на 90 процентов выполнил то, что обещал. Пришел, ему сказали двинуть фронт с места — он его двинул, сказали взять Бахмут — он почти его взял, а когда силы стали на исходе, когда он понял, что ему подрезают крылья, он резко сделал так, чтобы они из Бахмута вышли, и их заменили на регулярные части, но в городе до конца он так и не дошел. Но в любом случае, если мы посмотрим, получается, вся заслуга зимне-весенней кампании российской армии — это "Вагнер"", — добавил Олег Жданов.

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