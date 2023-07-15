Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online рассказал, о двух направлениях фронта, на которых очень обострилась ситуация.

"Есть направления, на которых ситуация критическая, на грани критической, но сейчас, я так понимаю, наш Генеральный штаб принимает меры к ее стабилизации. Я имею в виду Купянское и Лиманское направления. Они у нас последние несколько дней стали самыми горячими, потому что та группировка войск, которую там создал Генштаб россии на этом направлении, они попытались двинуть ее в наступление. Они хотят выйти на Торское, на вот эту гряду пойм и водохранилищ для того, чтобы отсечь наши войска и, скорее всего, сделать рубеж обороны именно по Ямполь-Торское", — заявил эксперт.

По его словам, это уже не первая попытка россиян продвинуться в сторону Торского. Предыдущая попытка была зимой, но тогда украинским защитникам удалось купировать их наступление.

"Они имели там частичный успех в направлении Торского, а сейчас это все остановлено, купировано, и мы принимаем меры ликвидации врага на этом выступе. Приведет ли это к ликвидации этого маленького вклинения, пока трудно сказать. То же самое на Лиманском, у нас тоже критическая ситуация была пару дней назад, когда они попытались двинуться в Серебрянском лесничестве и вытеснить наши войска оттуда максимально. Там в основном сработала артиллерия по посадкам, и тоже мы купировалили их продвижение. Но сам факт: там очень большая группировка", — добавил Олег Жданов.

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Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об угрозе с Лиманского направления: пока Залужного отвлекают на Юге.

Также Politeka писала, что раскрыты точки фронта, где у ВСУ есть шанс на прорыв.