На Севере Бахмута ситуация для украинских войск складывается очень тяжело, потому что контратаками своего десантного полка оккупанты фактически остановили наше наступление в районе Берховки.
Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.
"Мы там практически не продвигаемся, там сейчас идут тоже ожесточённые бои, но зато на Юге у нас довольно хороший успех. Мы, взяв господствующие высоты севернее Клещеевки и продвигаясь вглубь оккупированной территории, освобождая территорию, Клещеевка получается под полным нашим огневым контролем. Бахмут не полностью, нельзя сказать, что мы замкнули огневой мешок, мы стараемся это сделать, а вот Клещеевка, на мой взгляд, там вопрос ближайшего времени, удержание российскими войсками Клещеевки под огромным вопросом", — заявил Олег Жданов.
Эксперт подчеркнул, что мы продолжаем брать Клещеевку в клещи, и "жест доброй воли" со стороны россиян уже очень близок.
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"Ну дальше у нас идет Авдеевка и Марьинка. Авдеевская дуга горит, враг пытается атаковать Марьинку тоже. Здесь скажу так: ситуация тяжелая, но стабильная, линия фронта не менялась уже несколько недель. Противник успеха не имеет, наоборот, несет огромные потери только", — добавил Олег Жданов.
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Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об угрозе с Лиманского направления: пока Залужного отвлекают на Юге.
Также Politeka писала, что раскрыты точки фронта, где у ВСУ есть шанс на прорыв.