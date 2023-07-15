На Севере Бахмута ситуация для украинских войск складывается очень тяжело, потому что контратаками своего десантного полка оккупанты фактически остановили наше наступление в районе Берховки.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.

"Мы там практически не продвигаемся, там сейчас идут тоже ожесточённые бои, но зато на Юге у нас довольно хороший успех. Мы, взяв господствующие высоты севернее Клещеевки и продвигаясь вглубь оккупированной территории, освобождая территорию, Клещеевка получается под полным нашим огневым контролем. Бахмут не полностью, нельзя сказать, что мы замкнули огневой мешок, мы стараемся это сделать, а вот Клещеевка, на мой взгляд, там вопрос ближайшего времени, удержание российскими войсками Клещеевки под огромным вопросом", — заявил Олег Жданов.

Эксперт подчеркнул, что мы продолжаем брать Клещеевку в клещи, и "жест доброй воли" со стороны россиян уже очень близок.

"Ну дальше у нас идет Авдеевка и Марьинка. Авдеевская дуга горит, враг пытается атаковать Марьинку тоже. Здесь скажу так: ситуация тяжелая, но стабильная, линия фронта не менялась уже несколько недель. Противник успеха не имеет, наоборот, несет огромные потери только", — добавил Олег Жданов.

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