На Бердянском и Мелитопольском направлениях украинским защитникам удалось добиться частичного успеха. В районе Работино идут тяжелые бои, там мы уже преодолели полосу обеспечения и практически подошли к первой линии обороны противника. Также ВСУ неплохо продвинулись в районе населенного пункта Приютное.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online. Он также прокомментировал ликвидацию в Бердянске российского генерала.

"Мы возвращаемся в начальную стадию войны. Вспомните, когда их наступление начало захлебываться, и мы остановили их продвижение на основніе направления, тогда генералы тоже помчались на передовую, чтобы выяснять, почему солдат не наступает, ему приказано наступать, а он вот такой вот мерзавец не хочет идти вперед. Поэтому да, мы будем встречать, на линии фронта все чаще будем видеть старших офицеров, и у нас есть шанс их немножко проредить. Ну а с другой стороны практически ФСБ сейчас работает на нас, пытаясь возродить лучшие традиции Лаврентия Павловича Берии 37 года, арестовывая и задерживая генералитет, допрашивая всех, кто какую роль играл в мятеже пригожина, в его подготовке, организации и так далее", — заявил эксперт.

Олег Жданов также рассказал, что на Херсонском направлении ситуация складывается в нашу пользу, мы держим плацдарм у развязки на левом берегу возле Антоновского моста и часть дач на въезде в Олешки.

"У противника сил и средств выбить нас оттуда не хватает. А у нас, к сожалению тоже развивать наступление или развивать наше присутствие на плацдарме мы можем, но ограничено, потому что, по некоторым сведениям, почва недостаточно просохла", — добавил Олег Жданов.

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