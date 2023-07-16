Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что самыми урожайными для украинского контрнаступления будут август и сентябрь.

"Все ожидают, когда же войска пойдут вперед большими клиньями, будут разрезать оборону противника, как нож масло, и будут освобождать гектарами или тысячами гектаров наши территории. Вопрос в том, что мы столкнулись с довольно хорошо подготовленной, глубоко эшелонированной обороной противника, и теперь мы вынуждены начинать нашу контрнаступательную операцию с максимального нанесения потерь и ослабления боевых потенциалов врага", — заявил Олег Жданов.

Эксперт напомнил, что когда американский генерал Милли ответил на интервью главкомандующего ВСУ Валерия Залужного, он сказал одну очень интересную вещь, что когда они планировали модели украинского контрнаступления, то рассчитывали, что первый, подготовительный этап, который сейчас идет, будет длиться 6-8-10 недель.





"Сегодня у нас шестая неделя контрнаступления, то есть мы еще где-то в середине нашего славного пути. 10 недель — это два с половиной месяца, так что если мы в первых числах июня начали, то где-то в середине августа мы должны уже начать двигаться вперед. Может быть, раньше", — добавил Олег Жданов.

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Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об угрозе с Лиманского направления: пока Залужного отвлекают на Юге.

Также Politeka писала, что раскрыты точки фронта, где у ВСУ есть шанс на прорыв.