Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Фабрике новостей" объяснил, какая сейчас ситуация на границе с Беларусью.
По его словам, непонятно, какое количество вагнеровцев сейчас находится в Беларуси.
"Тот лагерь, который был замечен со спутников, действительно может размещать до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер". Но в течение 2022, а также в 2023 году на территории Беларуси размещались подразделения первой танковой армии, а также третьего армейского корпуса российской федерации количественно от 6 до 12 тысяч – это как-то способствовало дестабилизации на границе с Украиной ситуации? Нет, они там проходили подготовку.
Итак, 8 тысяч, если даже возьмем это количество, это не угрожающее количество для реализации какого-то наступления на Киев 2.0, захвата Черниговской области, Сумской области и других каких-то операций, особенно сейчас, когда линии обороны у нас на северном плацдарме у границы с Беларусью настолько плотны, присутствие там настолько серьезно нашего ресурса, чтобы противодействовать любым угрозам со стороны Беларуси", — заявил эксперт.
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Александр Коваленко подчеркнул, что наших сил там хватит не только, чтобы остановить находящуюся в РБ российскую группировку и вагнеровцев, но и их в сочетании с белорусской армией.
"Если не верите мне, спросите генерала Наева по этому поводу, он, пожалуй, больше даже расскажет в пределах дозволенного. Но линии обороны, которые сейчас расположены на северном плацдарме, - я не знаю, чтобы их пробить, что надо сделать, чтобы был прорыв", - добавил эксперт.
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