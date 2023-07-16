На Юге от Бахмута оккупанты совершили неудачные попытки контратаковать в районе Клещиевки силами 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады и были вынуждены продолжить бои уже в самом населенном пункте, потеряв контроль над его западной частью.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Чтобы стабилизировать ситуацию в оборонительной полосе своих 72-й и 57-й отдельных мотострелковых бригад южнее Бахмута, российское командование продолжает процесс развертывания подразделений 68-го танкового полка западнее села Одрадовка, и 80-го танкового полка северо-восточнее с. Зеленополье. Также эксперт добавил, что во втором эшелоне уже развернуты подразделения батальона БАРС -13 "Русский легион" и 374-го отдельного батальона специального назначения, в дополнение к подразделениям 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Вопреки действиям противника передовые подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают продвигаться на юге от Бахмута в сторону дороги Т-0513 сразу одновременно по нескольким направлениям. Так, подразделения противника из 57-й отдельной мотострелковой бригады были вынуждены отступить из района западнее села Андреевка и начать бои уже непосредственно за Курдюмовкой.

"Возможно, в ближайшее время противник будет вынужден ввести в бой на этих направлениях подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армейской корпус, 11-й отдельной мотострелковой бригады и 1307-го мотострелкового полка территориальной резервной военной службы. Предыдущие меры противодействия пока не принесли результатов", — добавил Константин Машовец.

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