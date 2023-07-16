Олег Жданов, военный эксперт, провел обзор текущей обстановки на фронте, основываясь на данный от 15 июля. В своем рассказе он описал изменения, произошедшие на фронтах Украины за последние сутки, обсудив также обновленную ситуацию в Бахмуте.

На Бахмутском направлении, в районе юго-западнее Андреевки в Донецкой области, украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки. Враг также осуществил авиационные удары возле Константиновки и Дилиевки.

На Авдеевском направлении противник проводил неудачные наступательные действия в районе Первомайского. Также был совершен авиационный удар возле Нью-Йорка в Донецкой области

На Марьинском направлении украинские силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Враг также нанес авиационный удар в этой области.

«В районе Берховки отразили все атаки, там эти десантники никак не могут успокоиться, несмотря на большие потери, они просто довозят личный состав и продолжают атаковать. В рф превратили Бахмутское направление в политическую победу, не политическую. Они несут огромные потери, но по этим же мотивам не останавливаются» - делится эксперт.

Ранее эксперт заявил, все ожидают, когда же войска пойдут вперед большими клиньями, будут разрезать оборону противника, как нож масло, и будут освобождать гектарами или тысячами гектаров наши территории. Вопрос в том, что мы столкнулись с довольно хорошо подготовленной, глубоко эшелонированной обороной противника.

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