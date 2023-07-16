Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал ракетные удары и налёты Shahed-136 за первую половину июля и спрогнозировал, когда стоит ожидать следующей массированной атаки. Эксперт отметил, что оккупанты продолжают регулярно запускать беспилотники, а вот ракетные атаки практически отсутствуют.

За первую половину июля по территории Украины было запущено 134 дрона-камикадзе (с погрешностью +/- 5%). Этот показатель очень близок к количеству запусков в мае и немного превышает число июньских налетов, что свидетельствует о налаженных и стабильных поставках из Ирана. Поэтому ожидать длительного перерыва в использовании Shahed-136 в ближайшее время не стоит.

Ситуация с ракетами остается неоднозначной. В июле оккупанты использовали 15 крылатых ракет "Калибр" и одну "Искандер-К". Авиационные крылатые ракеты Х-101/555 не использовались с 24 июня, запусков ракет Х-22 также не было.

"В целом, потенциал производства Х-101/555 за три недели позволяет выдать до 25-30 ракет. При этом, не забываем о находящихся на хранении ракетах, после снятия требующих незначительного обслуживания. То есть, идёт процесс накопления БК, что не может не настораживать. В контексте уже очевидного накопления БК оккупантами, актуальным становится вопрос, как долго это продлится и для каких целей?", — пишет Александр Коваленко.

Военный обозревател склоняется к мнению, что россияне готовятся к августу, особенно ко Дню Независимости Украины. Вторая версия, которую также нельзя исключать, - подготовка к зимнему периоду.

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